Vidal e il caso di presunta aggressione sessuale: un’indagine in corso

Tempo di lettura 1 minuto

Le autorità cilene stanno indagando sul centrocampista e altri giocatori del Colo-Colo. L’incidente ha scosso il mondo del calcio

Le autorità cilene hanno avviato un’indagine su Arturo Vidal, ex centrocampista in Italia di Inter e Juventus, e alcuni suoi compagni di squadra del Colo-Colo. L’accusa riguarda un presunto caso di aggressione sessuale avvenuto a Santiago. Secondo le prime informazioni, l’incidente coinvolge una giovane donna di 22 anni, che avrebbe denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, suscitando scalpore e preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. L’indagine è stata avviata dopo che la presunta vittima ha presentato una denuncia formale. Indagini tuttora in corso. Vidal è stato l’unico ad essere portato in una stazione di polizia questa mattina per l’identificazione, ma subito rilasciato.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Goal.com