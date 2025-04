Hellas Verona, Suslov out per 3 settimane

Tempo di lettura meno di un minuto

Paolo Zanetti perde il centrocampista per le prossime partite fondamentali per la salvezza

Tegola in casa Verona: i veneti non avranno a disposizione Tomas Suslov per le prossime tre settimane. Lo slovacco, non convocato contro il Parma per un risentimento muscolare, salterà le partite contro Torino, Genoa e Roma con l’obiettivo di tornare per la sfida al Cagliari o per la trasferta milanese con avversario l’Inter. Solo ulteriori esami potranno dare più chiarezza sull’infortunio di Suslov.

Al momento il Verona di Zanetti si trova a +7 dall’Empoli terzultimo ma servirà continuare a raccogliere punti per ottenere la tanto desiderata salvezza.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina