Roma vs Juventus: countdown

Da sempre nemici/amici, due squadre che storicamente non hanno mai nascosto la forte competizione tra loro, giallorossi contro bianconeri con un unico obiettivo scalare la vetta della classifica della serie A per ottenere la qualificazione alla Champions League: la grande sfida è vicina

Il vero big match, quello dai lunghi sospiri e dalle grandi attese sta arrivando: domenica 6 Aprile alle ore 20.45, lo stadio Olimpico di Roma ospiterà una delle sfide più attese del campionato di Serie A.

I riflettori sono puntati sulla nuova Juve di mister Tudor, che pochi giorni fa ha rivoluzionato la squadra per lasciare la sua impronta e far vedere un cambiamento radicale, partendo proprio dal modulo di gioco.

Occhi anche su una Roma stupefacente che non vuole più fermarsi in campionato continuando a regalare emozioni. Grazie ad un mister Ranieri sorridente , ‘cavalcando’ l’onda delle 7 vittorie consecutive che non accadeva ormai da troppo tempo.



DAZN regalerà ai tifosi e non, la visione della partirà in chiaro.

Con la vittoria, i giallorossi, aggancerebbero la Juventus al quinto posto in classifica con 55 punti, i bianconeri con il successo volerebbero a quota 58 punti.

Dal pareggio dell’andata è tutta un’altra storia, una totale rivoluzione nelle rispettive case, dopo gli esoneri di De Rossi e Motta, troviamo due squadre rinnovate con la voglia di riscatto a mille. Sarà come vedere un match di un campionato diverso, entrambe le formazioni hanno attraversato momenti difficili. La Roma ha dimostrato di aver ammortizzato il cambio in positivo, la Juventus dovrà mettersi in discussione, rinascere e ritrovare la propria identità.

Il countdown è iniziato.

Fonte foto: larepubblica.it

Silvana Perrini