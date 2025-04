Coppa Italia: ad un passo dalla finale

Tempo di lettura 2 minuti

Il Bologna vicinissimo alla qualificazione, stravince contro l’Empoli, la stracittadina Milan – Inter finisce in pareggio mettendo in stand-by un posto per la notte del 14 Maggio a Roma

Martedi sera i rossoblu guidati dal tecnico Italiano hanno dato spettacolo in semifinale di Coppa Italia, contro l’Empoli, corrono si divertono ed ottengono una vittoria importante con un goal di Orsolini al 23’ e con doppietta di Dallinga al 29’ e 51’ minuto. Il Bologna si mette quasi in tasca la qualificazione alla finale di Roma, ovviamente manca ancora la gara di ritorno. La squadra ci crede ed è supportata come non mai da una tifoseria presente, piena di entusiasmo. Inaspettatamente il Bologna sta vivendo un momento incredibile, deve difendere il quarto posto in classifica di serie A e ben dopo 51 anni sarebbero i protagonisti di una finale di Coppa Italia. Il lavoro di mister Italiano è da dieci e lode e la scelta di mettere in campo l’olandese Thijs Dallinga ne è una conferma con una doppietta che ha mandato in delirio i bolognesi.

Ieri sera nella notte di San Siro è stato un derby di semifinale senz’anima, sul filo del rasoio. La sfida è terminata con il risultato di 1 a 1, un primo tempo equilibrato, nella ripresa un Milan in affanno riesce a segnare con Abraham al 47’ ma i neroazzurri con Calhanoglu pareggiano al 67’. Tra tre settimane il ritorno del derby definirà la squadra protagonista della notte all’Olimpico del 14 Maggio.

Un successo per il Milan sarebbe fondamentale per mettere da parte la stagione negativa e soprattutto la vittoria delle Coppa Italia significherebbe riuscire ad andare in Europa, ad oggi sarebbe l’unica scorciatoia possibile data la nona posizione in classifica. L’Inter sogna il Triplete, mister Inzaghi e la squadra vogliono scrivere la storia. Il vento sembra essere a favore per i nerazzurri, si scontreranno per i quarti di finale contro un Bayern Monaco con una rosa dimezzata causa infortuni, il capitano Lautaro è in ripresa, si auspica di vederlo presto tornare in campo dopo l’assenza delle ultime partite.

Come al solito il calcio regala forti emozioni con una finale di Coppa Italia ancora tutta da decidere…

Fonti Foto: legaserieA.it

Silvana Perrini