Coppa di Germania, l’Arminia Bielefeld batte il Bayer Leverkusen e vola in finale

Tempo di lettura 1 minuto

Il club di terza divisione sogna di alzare il trofeo e giocare l’Europa League nella prossima stagione

Ha del clamoroso quanto accaduto ieri in Coppa di Germania. L’Arminia Bielefeld, club di terza divisione tedesca, ha battuto il Bayer Leverkusen conquistando la finale. I ragazzi di Xabi Alonso si sono arresi alle reti di Worl e Großer nonostante il vantaggio iniziale di Jonathan Tah. L’Arminia ora attende la vincente di Stoccarda-Lipsia che si giocherà oggi per conoscere la sfidante che disputerà la finale di Coppa di Germania il 24 maggio. Da segnalare come, a differenza nostra, le semifinali si giocano in gara secca e non con la formula di andata e ritorno.

L’Arminia Bielefeld ora sogna non solo di alzare un trofeo ma anche di giocare l’Europa League la prossima stagione.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina