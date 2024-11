Lille-Juventus, spauracchio David! Thiago Motta con Conceicao

Tempo di lettura 1 minuto

Stasera i bianconeri giocheranno contro la squadra francese, che tanto bene sta facendo in questa Champions League. Obiettivo: riscattare il KO con lo Stoccarda

Thiago Motta, ha espresso fiducia nella sua squadra, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti. Motta ha elogiato il lavoro svolto dai suoi giocatori nelle ultime settimane, evidenziando come la squadra stia cercando di trovare continuità nelle prestazioni. Lille-Juventus sarà un grande banco di prova per i bianconeri, che affronteranno la squadra francese, capace di battere in questa Champions League i campioni in carica del Real Madrid. Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus potrebbe schierare Francisco Conceicao come ala destra, preferendolo a Timothy Weah. Questa scelta tattica potrebbe offrire maggiore dinamismo e imprevedibilità all’attacco juventino. Il Lille, dal canto suo, cercherà di affidarsi al talento del bomber Jonathan David. Tra gli infortunati, Motta recupera Douglas Luiz.

Sandro Caramazza

Fonte foto: GDM.com