Lazio: è morta Suor Paola, aveva 77 anni

Tifosissima del club biancoceleste, si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alle sue partecipazioni televisive a “Quelli che il calcio” ed ha realizzato tantissime iniziative benefiche

Il mondo Lazio, ma anche tanti appassionati di calcio, oggi sono in lutto. Ieri sera infatti, è venuta a mancare Suor Paola, storica e popolare tifosa biancoceleste. Suor Paola d’Auria era divenuta celebre presso il grande pubblico grazie alle sue apparizioni nella trasmissione Rai “Quelli che il calcio”, che andava in onda ogni domenica durante la stagione di Serie A. Grazie alla notorietà acquisita nel corso degli anni, Suor Paola ha promosso diverse iniziative benefiche a favore di giovani in difficoltà, ragazze madri e detenuti, soprattutto attraverso l’associazione So.spe. Questo il saluto della Lazio: “La S.S. Lazio partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di suor Paola D’Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato“.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlMeteo.it)