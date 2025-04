Bologna, Italiano ti fa sognare

Tempo di lettura 2 minuti

I rossoblu stanno vivendo un’altra grande stagione ma quest’anno possono ambire anche ad un trofeo

Il Bologna non si ferma più e continua a sognare; dopo la vittoria di misura contro il Venezia in campionato è arrivata quella larga in Coppa Italia contro l’Empoli in un’andata a senso unico che ha praticamente già deciso una delle due finaliste della competizione. Quando in estate Thiago Motta ha lasciato la squadra insieme a Calafiori e Zirkzee, nessuno poteva aspettarsi un’altra stagione da protagonista dei felsinei, che con anche otto partite di Champions League giocate, si piazzano solamente un punto dietro a quel Bologna che aveva illuminato tutta l’Italia durante lo scorso campionato. Mister Italiano sta facendo un vero capolavoro e non solo si giocherà l’accesso alla prossima Champions League essendo al momento in quarta posizione, ma può anche fare sognare alla città un trofeo dopo tanto tempo; la finale di Coppa Italia è ad un passo e sarà contro una delle due milanesi, o contro un Inter piena d’impegni o contro un Milan in crisi nera. La squadra sta volando sulle ali dell’entusiasmo e affronterà un calendario tostissimo da qui alla fine; basta pensare che i prossimi tre incontri di campionato saranno contro le prime tre della classe, prima Napoli, poi Atalanta ed infine Inter, ma giocherà anche contro Juventus, Milan e Fiorentina dovendosi costruire la classifica finale in match molto impegnativi e stimolanti. Orsolini è il vero top player della squadra, sta vivendo un momento magico, e pur senza Nazionale se lo gode il Bologna; sigillo messo anche ieri in Coppa Italia più le undici reti in campionato avendo avuto anche qualche problema fisico. Il Bologna sogna un finale di stagione da grande protagonista per bissare una qualificazione in Champions League che sarebbe storica e soprattutto andare alla caccia di un trofeo che manca da oltre 25 anni. Il percorso finora è davvero da incorniciare ed i giusti meriti vanno dati anche ad Italiano che dopo aver portato la Fiorentina in finale di Conference League due volte ed una in finale di Coppa Italia si è rimesso in gioco a Bologna facendo dimenticare subito il suo predecessore.

