Fenerbahce, Mourinho ancora protagonista nel match di Coppa contro il Galatasaray

Ennesime polemiche in Turchia tra le due squadre, polizia costretta ad intervenire

Fenerbahce-Galatasaray non sarà mai una partita banale; nei quarti di finale di Coppa di Turchia le due squadre si sono rese protagoniste di molte risse durante e dopo la partita vinta dal Galatasaray con doppietta di Osimhen. A far parlare di se è ancora Mourinho che dopo le polemiche in campionato stavolta ha preso per il naso l’allenatore avversario Buruk, venendo poi subito allontanato dal cordone di polizia accorso sul campo per sedare gli animi. Lo Special One aveva già incassato quattro giornate di squalifica dopo i fatti successi in campionato, ora rischia una squalifica ancora più grande.

