Saluti alla Premier League: Alexander-Arnold verso il Real Madrid, Jorginho va al Flamengo

Iniziano i movimenti di mercato in Inghilterra nonostante il campionato sia ancora in corso, il laterale del Liverpool lascia dopo una vita ad Anfield, l’italo-brasiliano torna in patria

La Premier League inizia a salutare alcuni dei suoi protagonisti. Era nell’aria ma adesso c’è la conferma dalle parole del giocatore stesso. Trent Alexander-Arnold, nato e cresciuto al Liverpool, lascia la sua comfort zone e parte per la Spagna, direzione Real Madrid. Il non aver rinnovato il contratto era un indizio chiaro ma erano ormai mesi che si parlava del suo trasferimento ai blancos. Con una lettera commovente ha salutato i suoi tifosi e dalla prossima stagione inizierà questa nuova avventura con un contratto sino al 2030.

Chi ha deciso di cambiare aria, per motivi diversi, è Jorginho. Ormai ai margini del progetto dell’Arsenal di Arteta il centrocampista della nostra nazionale tornerà in patria, dove in realtà non ha mai giocato, nelle fila del Flamengo. Con i rossoneri brasiliani dovrebbe giocare il Mondiale per club. Lui che si trasferì a 15 anni in Italia proprio dal Brasile ora avrà la possibilità di giocare finalmente nel Paese che gli ha dato i natali.

Glauco Dusso