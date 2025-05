Finalmente Harry Kane! Bayern Monaco campione di Germania, primo titolo per l’inglese

Tempo di lettura 1 minuto

La Bundesliga è matematicamente dei bavaresi per la 34ma volta con due giornate di anticipo, vittoria festeggiata a casa visto il pareggio di ieri del Bayer Leverkusen con il Friburgo all’indomani del 3-3 con il Lipsia

Il successo era nell’aria da sabato ma il Bayern Monaco non aveva potuto esultare visto il pareggio del Lipsia all’ultimo respiro. E’ bastato aspettare 24 ore e la vittoria è arrivata grazie al Friburgo. La squadra biancorossa ha fermato sul 2-2 il Bayer Leverkusen è ha quindi dato il via ai festeggiamenti bavaresi che a casa sono diventati campioni di Germania. Si tratta del titolo numero 34, il primo per Vincent Kompany, che aveva vinto solamente la Championship inglese con il Burnely. Primo soprattutto per Harry Kane, straordinario attaccante ma che ha dovuto aspettare i 31 anni per godere del primo trionfo assoluto di squadra in carriera. Sono invece 13 i campionati vinti da Thomas Muller (record) che lascerà la squadra al termine della stagione. Protagonisti della stagione oltre a Kane, anche capocannoniere del torneo, sicuramente Olise, autentica sorpresa dell’anno, così come l’eterno Kimmich. Inoltre chissà che il giovane Urbig, che si è ben disimpegnato, non sia davvero il nuovo Neuer, visto che quest’ultimo è stato fermato dagli infortuni. Un solo anno di interruzione, dunque, dopo gli 11 campionati vinti di fila stoppati la passata stagione dal Leverkusen. Il Meisterschale torna a Monaco di Baviera.

Glauco Dusso