UEFA, Ceferin durissimo sugli stadi italiani: “Sono una vergogna”

Il numero uno della principale federazione calcistica europea ha criticato in maniera veemente la condizione delle infrastrutture sportive italiane, auspicando anche l’intervento del governo e delle istituzioni

Parlando degli stadi italiani Aleksander Ceferin non ha usato mezzi termini, definendoli, in un’intervista rilasciata nella giornata di oggi a SportMediaset, una vergogna. Il numero uno dell’UEFA ha evidenziato il contrasto tra la popolarità del calcio in Italia e la situazione in cui versano molte infrastrutture sportive del nostro paese: “L’Italia è uno dei paesi più grandi del mondo dal punto di vista calcistico. Allo stesso tempo però, rispetto agli altri grandi paesi del calcio, avete di gran lunga le infrastrutture peggiori.” Ceferin ha poi esortato il governo e le istituzioni ad aiutare i club per migliorare la situazione, con atti concreti, non solo a parole, anche in vista dell’Europeo del 2032 che si disputerà tra Turchia e Italia. Nei prossimi anni, inevitabilmente, la qualità degli stadi italiani dovrà migliorare.

