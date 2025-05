Corsa Champions League all’ultimo sospiro

Tempo di lettura 5 minuti

Mancano tre giornate alla fine del campionato di Serie A, resta aperta la lotta per gli ultimi posti disponibili per il torneo più importante europeo. Atalanta, Juventus, Roma, Lazio e Bologna vogliono un posto nell’ Europa dei “grandi”

Un finale di campionato di Serie A così combattuto e competitivo non capita spesso, per non andare troppo in là con il tempo anlizziamo la stagione 2010-2011 quando Udinese, agli spareggi di Champions, Lazio, Roma e Juve hanno chiuso il torneo molto vicine tra loro, con la Juventus fuori dall’Europa, e la stagione 2021-22 con Juve, Roma, Lazio e Fiorentina vicine e con i bianconeri in Champions.

Tornando al torneo attuale Napoli ed Inter possono fare sogni tranquilli, il loro posto in Champions è assicurato.

Gli altri club dovranno stringere i denti, significativi saranno gli scontri diretti che vedranno queste ultime tre giornate di campionato intense e da cardiopalma.

Atalanta 68 punti

Terza in classifica, alla Dea praticamente basterebbe la vittoria contro la Roma nel prossimo scontro diretto di lunedì, farebbe sfumare i sogni giallorossi e confermerebbe il terzo posto mettendosi al sicuro per la Champions. Un’Atalanta che ha stravinto contro il Monza ( retrocesso in B) per 0-4 è ormai vicinissima a centrare l’obiettivo. Nello scontro diretto contro i giallorossi, i bergamaschi dovranno fare a meno di Hien per squalifica, Gasperini un po’ nervoso, ancora non chiaro il suo futuro per il prossimo anno, dovrà provare a fermare una Roma che stupisce sempre di più.

Juventus 63 punti

Quarta in classifica in compagnia di Roma e Lazio, viene da un pareggio 1 – 1 contro il Bologna che ha fatto perdere punti per la possibile qualificazione. Una stagione complicata, una partenza di campionato in affanno e poi con l’arrivo di Tudor una ripresa lenta ma positiva. I bianconeri dovranno affrontare uno scontro diretto fuori casa contro la Lazio. Se non ci sarà la qualificazione per il club bianconero si prevede una vera e propria rivoluzione soprattutto sulla rosa che non vedrà confermati giocatori come Kolo Muani, Renato Veiga e Francisco Conceiçao.

Roma 63 punti

A pari merito con Juventus e Lazio, le imprese titaniche di questa squadra la vedono splendere quinta in classifica contro ogni pronostico ed aspettativa. Vince in casa contro la Fiorentina 1 – 0, continua il miracolo di mister Ranieri che ha messo le ali a questa squadra facendola volare in alto e rendendola dinamica, unita e bella da vedere. Lunedì prossimo ci sarà lo scontro diretto contro la Dea, che si troverà davanti una Roma che non ha paura, che crede nei miracoli perché la storia del tecnico giallorosso racconta che tutto è possibile. Una rosa che gioca con un uomo in più, il supereroe Svilar che di sicuro è diventato indispensabile per questa squadra, il guardiano assoluto ed insostituibile.

Lazio 63 punti

In compagnia con Juventus e Roma, sesta in classifica, i biancazzurri non decollano, vincono soffrendo ad Empoli 0 – 1, dopo l’uscita in Europa League ai quarti di finale contro il Bodo/Glimt ai rigori, un posto in Champions sarebbe l’unico obiettivo rimasto. Il 10 maggio all’Olimpico ci sarà lo scontro diretto tra Lazio e Juventus, determinante per la classifica.

Bologna 62 punti

Settima in classifica, reduce da un pareggio contro la Juventus 1-1 che ha frenato la corsa per la Champions League, il Bologna di Italiano ha un calendario abbastanza ostico per rimanere in gara per l’assegnazione di un posto tra le grandi. Per i rossoblu la corsa è apertissima ma mai così difficile. Dovrà affrontare in queste tre ultime gare Milan, Fiorentina e Genoa. Inoltre avrà un doppio confronto con il Milan, infatti i rossoneri saranno sfidati anche nella finale secca di Coppa Italia che si giocherà a Roma mercoledì 14 maggio.

Ovviamente per rimanere in corsa verso la Champions è vietato sbagliare.

Questo campionato di Serie A sta facendo spettacolo con cinque squadre racchiuse in una manciata di punti, ci saranno sfide dirette all’ultimo respiro e la corsa vero la Champions si concluderà molto probabilmente nell’ultima giornata. Prepariamoci a vivere settimane di adrenalina pura, sugli spalti o davanti alla tv di sicuro sarà impossibile annoiarsi.

Fonti foto: tuttocampo.it fanzword.com

Silvana Perrini