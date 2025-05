Commemorazione Grande Torino: Pasquale Bruno si unisce alla protesta del popolo granata

Tempo di lettura 1 minuto

La data del 4 maggio come ogni anno per i tifosi granata è il giorno in cui si omaggia quella che è stata la squadra più forte di tutti i tempi, ieri si è alzato un forte grido di protesta contro il presidente

Da tempo i tifosi del Toro durante le partite uniscono ai loro cori un potente slogan di protesta contro la gestione di questi vent’anni della squadra granata. L’opinione comune a molti è che il Presidente Urbano Cairo non abbia a cuore il destino del club, gli investimenti sulla struttura della squadra sono sempre sotto le aspettative, sembra che non si abbia un obiettivo di crescita e lo dimostra il fatto che ogni anno si barcolla a metà classifica. Ci sono stati infortuni importanti che hanno tenuto fuori dal campo giocatori fondamentali come Duvan Zapata e Perr Schuurs, ma a questo non si è sopperito con la dovuta attenzione. I tifosi del Toro soffrono nel vedere che nulla di concreto si prospetta all’orizzonte e alla contestazione di ieri si è unito anche l’ex calciatore granata Pasquale Bruno, mentre tutto questo accadeva nelle vie della città dove una marea di persone tra cui donne, uomini e bambini sfilavano, Urbano Cairo si è defilato, ha partecipato però alla commemorazione a Superga accompagnato nella mattinata solo dal figlio.

foto: La Stampa,Toro Channel

Daniela Fazzolari