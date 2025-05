Inter: Pavard out per il Barcellona, si tenta il recupero in extremis di Lautaro e Frattesi

Inter: Pavard out per il Barcellona, si tenta il recupero in extremis...

Tempo di lettura 1 minuto

In vista della semifinale di ritorno di stasera i nerazzurri dovranno fare a meno del difensore francese, ancora in dubbio invece la presenza del centrocampista ex Sassuolo e del centravanti argentino

Tutto in una notte, o meglio in novanta minuti e forse anche di più. La partita di stasera tra Inter e Barcellona vale la finale di Champions League e per i nerazzurri può essere lo spartiacque tra una stagione memorabile ed una deludente. Visto il pari per 3-3 dell’andata (e l’assenza della regola dei gol in trasferta), i ragazzi di Simone Inzaghi per passare il turno devono battere i blaugrana ma dovranno farlo senza Benjamin Pavard, che sarà assente a causa del persistere dell’infortunio alla caviglia rimediato contro la Roma. Al suo posto pronto Bisseck. In dubbio invece Davide Frattesi e Lautaro Martinez. Il primo si è allenato a parte nei giorni scorsi a causa di una botta presa in allenamento, ma punta alla convocazione. Sul bomber argentino al contrario aleggia un alone di mistero. Le sue vere condizioni non si conoscono, c’è tanta pretattica e molte notizie sono contraddittorie. Quel che è certo è che Inzaghi aspetterà fino all’ultimo momento per decidere se schierarlo o no. Ciò significa che, al contrario dello scetticismo della scorsa settimana, delle possibilità di vedere in campo il bomber argentino ci sono.

Luca Missori

(Fonte immagine: FcInter1908.it)