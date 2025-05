Festa Pisa, dopo 34 anni è serie A! Saluti per il Cosenza: matematicamente retrocesso in C

Tempo di lettura 1 minuto

Giornata di verdetti quella di ieri in cadetteria, nerazzurri promossi mentre i calabresi si arrendono e scendono di categoria. Intanto Massimo Coda firma il record di gol

Filippo Inzaghi lo ha fatto di nuovo. Il tecnico è ormai specialista in promozioni. Dopo aver portato il Venezia in B e il Benevento in A, ecco anche il Pisa in massima serie. Un’intera città in festa ieri nonostante la sconfitta di Bari. Sì, perché nel frattempo perdeva anche lo Spezia a Reggio Emilia, combinazione di risultati che ha generato la promozione dei nerazzurri, che raggiungono così il Sassuolo. Il Pisa ritrova la A dopo 34 anni. Adesso con due giornate ancora da disputare ci sono da stabilire solo i posizionamenti playoff, playout e le retrocessioni. Per quest’ultime si aspettano gli altri due nomi perché da ieri il Cosenza è matematicamente in serie C. I calabresi, sconfitti a Bolzano dal Sudtirol, scendono di categoria dopo 7 stagioni consecutive nel campionato cadetto. Massimiliano Alvini, mister dei rossoblu esonerato e poi richiamato, nulla ha potuto in questa difficile situazione visti anche i 4 punti di penalizzazione. Infine altra statistica da aggiornare. Massimo Coda, nonostante la disastrosa annata della Sampdoria, con la rete messa a segno ieri ha raggiunto quota 135 eguagliando il record di gol in assoluto in serie B di Stefan Schwoch. Ne basterà un altro per prendersi questo traguardo in solitaria. Lo sperano i blucerchiati, soprattutto che le reti dell’attaccante allontanino lo spauracchio clamoroso della serie C, mai come ora vicino.

Glauco Dusso