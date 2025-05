Milan e Bologna preparano sette giorni di fuoco! Doppia sfida tra campionato e coppa Italia

Tempo di lettura 1 minuto

Le due squadre si affronteranno venerdì in serie A e mercoledì prossimo nella finalissima di Roma, in ballo c’è una stagione e la storia dei club. Occhio a infortuni ed eventuali riposi preventivi

La grande sfida tra Sergio Conceiçao e Vincenzo Italiano può iniziare. Nel giro di una settimana i due tecnici con le proprie squadre si incroceranno due volte, match che potranno decidere l’andamento della stagione. Venerdì in campionato e mercoledì prossimo con la finale di Coppa Italia.

In serie A si gioca molto di più il Bologna che a San Siro deve assolutamente proseguire la corsa alla prossima Champions League. Il Milan, invece, potrà permettersi di far riposare qualche giocatore. Leao si è beccato un giallo ieri sera con il Genoa, sarà dunque squalificato e pronto per il 14 maggio a Roma. Da verificare anche le condizioni di Abraham e Fofana, quest’ultimo uscito per un problema muscolare sostituito proprio dal portoghese. Italiano, invece, non potrà risparmiare le forze né da una parte né dall’altra. Occhi puntati su Ndoye che si sta riprendendo dal fastidio muscolare accusato dieci giorni fa. L’obiettivo è la convocazione venerdì per poi avere la titolarità in coppa. Dello stesso tenore sono le previsioni per un altro infortunato, Holm.

Glauco Dusso