Presentata ufficialmente al Campidoglio la Nations League di calcio a 8

Nella Sala del Carroccio il primo atto del torneo internazionale che si disputerà a Roma il 20 e 21 giugno. Ufficializzata la nuova maglia della nazionale azzurra alla presenza, tra gli altri, del nuovo CT Daniele D’Orto

Ci si avvia verso la fine della stagione calcistica 2024/2025, ma sarà un’estate ricca di eventi importantissimi a livello nazionale ed internazionale e non solo per il calcio a 11, ma anche per quelle categorie del calcio ancora alla ricerca del giusto spazio e del giusto riconoscimento. Il calcio a 8, in primis, vedrà affrontarsi le nazionali di Italia, Francia, Romania e Spagna nella contesa per la Nations League del 20 e 21 giugno a Roma. Gli azzurri affronteranno poi, in amichevole, la Serbia, il 20 luglio a Belgrado, in una gara di avvicinamento ad un altro grande evento internazionale, il mondiale di calcio a 7 che si disputerà in Brasile dal 20 al 24 agosto prossimo.

A livello nazionale invece una serie di eventi conclusivi delle rispettive categorie che vedranno le finali della Coppa Italia Lega Unica il 10 maggio, la finale Lega Calcio a 8 Universitaria il 13 maggio, le finali Regionali di Serie A, Serie A2, Serie B e Over 35 dal 21 al 26 maggio e le finali nazionali di Serie A e Coppa Italia il 20, 21 e 22 giugno. Sicuramente un periodo impegnativo non solo per gli atleti e le rispettive società, ma anche per gli organizzatori ed i responsabili delle varie leghe, come il presidente della Lega calcio a 8 Fabrizio Loffreda, orgoglioso di una chiusura di stagione a dir poco scoppiettante! Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana, ha tenuto a sottolineare il grande percorso di crescita in atto grazie anche agli eventi delle nazionali di calcio a 7 e a 8.

Durante l’incontro con la stampa è stato annunciato il nuovo staff tecnico guidato dal mister Daniele D’Orto, i nuovi kit ufficiali e la partnership strategica con Sportitalia. Il neo commissario tecnico della nazionale italiana D’Orto, fiero dell’incarico ricevuto, si dice pronto ad un impegno totale con la dedizione al lavoro che da sempre lo contraddistingue!

Luigi A. Cerbara