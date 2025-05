Il Monza è aritmeticamente retrocesso

Tempo di lettura 1 minuto

I brianzoli tornano in cadetteria dopo aver trascorso 3 stagioni nel massimo campionato italiano

Abbiamo la prima retrocessa nel nostro campionato: il Monza. Il campionato dei brianzoli finisce nel peggiore dei modi dopo un inizio altrettanto complicato. Dopo un mercato fatto principalmente di cessioni, come ad esempio Di Gregorio e Colpani, il Monza, con Nesta, non riesce a confermare quanto fatto con Palladino e a dicembre arriva il primo cambio in panchina con l’arrivo di Salvatore Bocchetti. Dopo circa un mese e mezzo la dirigenza decide di esonerare ancora l’allenatore per favorire il ritorno di Nesta che, però, non riesce nell’impresa di salvare il Monza.

Dopo i 15 punti in 35 giornate e 3 stagioni in A, il club lombardo torna in Serie B con l’obiettivo di risalire immediatamente. Sicuramente la perdita di una figura importantissima come Silvio Berlusconi non ha aiutato il club che, proprio per questo, dovrà lavorare duramente per riconquistare la Serie A.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina