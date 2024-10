McKennie, la Juventus tira un sospiro di sollievo: solo affaticamento

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista americano aveva lasciato anzitempo il ritiro della nazionale a stelle strisce allenata da Pochettino per guai fisici

Weston McKennie, attualmente sotto osservazione medica per un possibile infortunio muscolare, può tirare un sospiro di sollievo in merito alle sue condizioni fisiche. L’atleta statunitense, noto per la sua energia e versatilità, ha solo un affaticamento muscolare alla coscia sinistra: escluse lesioni. La Juventus non lo avrà solamente per il match di campionato contro la Lazio, ma potrà averlo a disposizione per gli altri due scontri ravvicinati contro Stoccarda in Champions League e Inter nuovamente in campionato. Il centrocampista, infatti, è diventato anche in maniera sorprendente un elemento chiave nel sistema di gioco bianconero, capace di offrire sia copertura difensiva che supporto offensivo. Ad oggi ha giocato sei partite, condite da un gol in Champions con il PSV.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Pazzi di fanta