6 squadre inglesi nella prossima Champions, aumentano le probabilità

Ieri sera in Europa League sia il Manchester United che il Tottenham hanno ben figurato e potrebbero sfidarsi nella finale di Bilbao in programma il 21 maggio

Nella Premier League attuale oltre ai classici primi quattro posti riservati alla Champions League per la stagione successiva, si deve aggiungere il quinto derivante dal ranking Uefa. Non finisce qui però in quanto il sesto giungerebbe dalla Europa League ovvero dalla squadra vincitrice e ieri sera sono aumentate di molto le possibilità che nella finalissima di Bilbao del 21 maggio si sfideranno due compagini inglesi. Ricapitolando pertanto i primi 4 posti in campionato sono al momento ad appannaggio del Liverpool, sicuro della qualificazione e fresco campione d’Inghilterra, Arsenal, Newcastle, Manchester City e poi in quinta posizione troviamo a pari punti il Chelsea e il Nottingham Forest con l’Aston Villa sotto di tre punti che ancora nutre speranze. Inoltre appunto considerati i risultati di ieri sera in Europa League si avvicinano alla finalissima sia il Manchester United, corsaro a Bilbao per 0-3 contro l’Atheltic, per il club basco il sogno di disputare la finale in casa diventa un miraggio, che il Tottenham, 3-1 sul Bodo Glimt. Con una finale tutta inglese nella prossima stagione saranno ben 6 le compagini inglesi in Champions.

Lo United vorrebbe bissare il successo del 2017, quattro anni dopo i reds devils sono stati sconfitti in finale dal Villarreal, e rendere vincente questa stagione, disastrosi in campionato, 14esimo posto. Il Tottenham, 16esimo in Premier, ha vinto due edizioni dell’allora Coppa Uefa, nel ’72 e nel 1984, e sono diversi anni che non inserisce nessuna coppa nella propria bacheca, dal 2008 quando ha conquistato la Coppa di Lega. Ovviamnente anche gli spurs riscatterebbero l’annata visto il pessimo campionato disputato.

La stagione attuale però deve ancora concludersi e il calcio inglese può primeggiare anche in Champions con l’Arsenal, il club londinese non ha mai vinto questa competizione e per continuare a sognare dovrà ribaltare lo 0-1 subìto con il PSG all’andata della semifinale, e in Conference in cui il Chelsea, grande favorito alla partenza e già primo classificato nel campionato in Conference, ha praticamente staccato il pass per la finalissima battendo con un sonoro 1-4 il malcapitato Djurgarden. Il Chelsea potrebbe diventare la prima squadra a trionfare in tutte le competizioni Uefa ovvero in Champions, 2012 e 2021, in Europa League, 2013 e 2019, nella SuperCoppa europea, 1998 e 2021 e nella soppressa Coppa delle Coppe, 1971 e 1998.

Fonte foto: Goal.com

Stefano Rizzo