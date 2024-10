Mastantuono, il gioiello argentino nel mirino del Milan

Tempo di lettura 1 minuto

Il giovane talento sta attirando l’attenzione di club di alto profilo, tra questi il club rossonero. Questo promettente centrocampista offensivo, soprannominato la “nuova Joya”, è al centro delle speculazioni di mercato

Franco Mastantuono del River Plate, a soli 17 anni, è già considerato una stella nascente nel panorama calcistico argentino. Conosciuto per il suo stile di gioco dinamico e creativo, è paragonato ad altri grandi talenti argentini del passato. La sua abilità nel dribbling e la visione di gioco lo rendono un prospetto molto ambito da diverse squadre europee. Il Milan, sempre attento ai giovani talenti, ha mostrato un forte interesse per Mastantuono. La dirigenza rossonera vede in lui un possibile investimento per il futuro, in linea con la loro strategia di puntare su giovani promettenti. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma l’interesse è concreto. Piace anche al Manchester United.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Diretta calcio mercato