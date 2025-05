Bove, la Roma e la Fiorentina: domenica sarà bellissimo

Tempo di lettura 2 minuti

Il classe 2002 ritorna nella Capitale dopo il drammatico malore dello scorso dicembre e riceverà l’abbraccio della sua gente

Tornare a casa è sempre bello, ma stavolta lo sarà ancora di più. Edoardo Bove domenica pomeriggio farà tappa nuovamente nella sua Roma e lo farà da tesserato della Fiorentina. Il centrocampista, out dal drammatico malore del 1°dicembre contro l’Inter, tra un paio di giorni riceverà l’abbraccio della sua gente, di quella gente che lo conosce bene, che l’ha visto crescere e che è rimasta col fiato sospeso (insieme a tutto il mondo) durante quei terribili minuti di Fiorentina-Inter allo Stadio Artemio Franchi. Bove ritornerà ma non lo farà in campo, bensì in panchina. Infatti, il classe 2002 non ha ancora ricevuto l’OK per iniziare l’attività agonistica. E difficilmente lo potrà ottenere nei prossimi mesi. In Italia, difatti, è proibito giocare con un defibrillatore sottocutaneo (il caso Christian Eriksen il precedente più noto prima di Bove).

Bove e quel futuro che sarà ancora o forse a Roma

Sarà un ritorno bellissimo ed emozionante per Bove, che verrà abbracciato dall’intero stadio Olimpico. D’altronde, è e sarà di nuovo un giocatore della Roma. Infatti, la Viola non potrà riscattarlo in quanto nell’accordo pattuito in estate si prevedeva un obbligo di acquisto a 11 milioni di euro solamente nel caso in cui il giocatore superasse il 60% delle presenze stagionali con la maglia della Fiorentina. Cosa che per ovvi motivi non riuscirà a fare. Ecco perché in estate si riparlerà anche del futuro del giovane centrocampista, che ad oggi avrebbe in mente l’opzione della Premier League per ritornare in campo.

Ma del futuro se ne riparlerà tra qualche settimana. Il presente si chiama Fiorentina, club che lo ha coccolato e di cui lo stesso Bove sarà per sempre per grato, mentre il futuro più vicino è appunto la partita contro la Roma e il suo come back all’Olimpico (in programma alle ore 18). Il canterano giallorosso si prenderà l’urlo e l’abbraccio della Curva Sud, ma poi come giusto che sia si siederà in panchina a tifare per l’altra squadra: la Viola. Insomma un mix di tutto: emozioni, amore, professionalità ma soprattutto vita.

Sandro Caramazza

Fonte foto: cm.it