Juventus, ufficiale il rinnovo di Milik

L’attaccante polacco ha prolungato il suo contratto fino al 2027 nonostante una stagione complicata

La Juventus ha comunicato il rinnovo di Arek Milik fino al 2027. L’attaccante ex Napoli, nonostante le 0 presenze in stagione per vari infortuni, ha ottenuto il prolungamento dalla società bianconera con ingaggio spalmato. Milik, arrivato a Torino nel 2022, ha disputato 75 partite con la Juventus trovando per 17 volte la via del gol.

Questo rinnovo, che lascerà spiazzato qualche tifoso bianconero, secondo me è figlio della fiducia che i dirigenti della Juventus hanno in Milik quando è in forma. Vedremo nella prossima stagione se questa è stata una scelta giusta o meno.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina