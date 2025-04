Ancelotti, saltato l’accordo con il Brasile ma l’Arabia Saudita chiama

Tempo di lettura 1 minuto

L’attuale allenatore del Real Madrid non siederà sulla panchina della Selecao

Un’altra telenovela è arrivata ai titoli di coda: Carlo Ancelotti non diventerà il CT del Brasile. Dopo le notizie dei giorni scorsi che davano quasi per fatta la cosa, oggi è arrivato il definitivo, sembrerebbe, passo indietro. Il motivo principale è che Ancelotti si sarebbe liberato ad agosto dopo il Mondiale per club mentre i piani della Federazione brasiliana sono di avere un nuovo CT già per le partite di giugno. Un altro fattore è senza dubbio l’eventuale rescissione dell’ex Milan con il Real su cui, al momento, non ci sarebbe accordo.

Notizia sempre di oggi è che l’attuale allenatore del Real Madrid ha ricevuto un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita. 150 milioni di euro in 3 anni che potrebbero portare l’allenatore con più Champions League vinte in Oriente. Vedremo nelle prossime settimane se Ancelotti accetterà o meno questa mega offerta araba.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina