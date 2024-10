Chi può guidare l’Inghilterra al successo…

Tempo di lettura 4 minuti

Un articolo in cui analizzeremo i possibili successori di Gareth Southgate per la panchina dei Tre Leoni

Dalle dimissioni di Gareth Southgate dopo la finale dell’Europeo persa con la Spagna, quando si parla di Inghilterra spesso si arriva alla fatidica domanda: chi può allenarla? Chi riuscirà a trionfare con questa nazionale piena di campioni? Ecco, in questo articolo cercherò di rispondere a questi due quesiti.

Andiamo con ordine spiegando l’attuale situazione sulla panchina inglese. Dopo l’addio di Southgate i Tre Leoni hanno scelto un manager ad interim ossia Lee Carsley, il CT dell’under 21. Il mandato di Carsley durerà per un’altra sosta e poi, chi di dovere, dovrà annunciare il nuovo commissario tecnico.

Personalmente ritengo che bisognerebbe evitare di scegliere un altro CT federale, come Southgate, e puntare invece su un grande allenatore che voglia fare l’esperienza con una nazionale importante. Dico questo non perché abbia qualcosa contro i CT inglesi ma perché penso che serva un profilo che sia in grado di gestire, soprattutto a livello mentale, un gruppo con così tanti giocatori di alto livello. Il problema principale dell’Inghilterra, soprattutto nell’Europeo del 2021 e nel Mondiale in Russia, è stata la forza mentale della squadra che è venuta a mancare nel momento più importante. In Russia nel 2018 gli inglesi uscirono per mano della Croazia dopo essere andati in vantaggio ad inizio gara e la stessa cosa successe con l’Italia a Wembley nel 2021. In estate invece penso che le colpe siano state soprattutto dell’ex CT inglese per le scelte di formazioni sbagliate e la cattiva gestione dei singoli.

Detto questo arriviamo all’argomento dell’articolo, chi può essere l’uomo giusto per portare questa nazione al successo? Io penso che serva un allenatore stile Ancelotti, ossia una persona che sia bravissima nel gestire il gruppo e che trasmetta fiducia alla squadra. Inoltre penso che portare un tecnico con un palmarès importante possa aiutare la squadra a fidarsi di esso. Di conseguenza, vedendo i profili disponibili, penso che i più adatti siano Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri. Il francese non allena dalla sua seconda esperienza al Real Madrid (2019-2021) ma di recente sono uscite più voci sulla sua possibile voglia di gestire una nazionale. Zizou è stato in grado di gestire quei Blancos, che avevano una squadra stellare, portandoli a vincere 3 Champions League consecutive. L’ex allenatore bianconero sicuramente non è nel momento più alto della sua carriera, visti questi ultimi 3 anni poco positivi alla Juventus, ma penso che sia ancora l’Allegri che, con una squadra forte, può fare il suo sistemando la difesa e lasciando spazio alla fantasia in avanti. Gli inglesi hanno già provato una situazione del genere con Fabio Capello senza successo ma non è detto che succeda ancora.

Un’altra ipotesi, fatta dai giornali nelle ultime settimane, è quella che porterebbe a Thomas Tuchel. L’ex manager di Chelsea e Bayern Monaco potrebbe tornare in panchina e farlo proprio su quella dei Tre Leoni. Tuchel conosce comunque il mondo inglese vista la sua positiva esperienza ai Blues e, anche se rientra poco nelle caratteristiche elencate sopra, penso che anche lui potrebbe far bene. Il tedesco ha dimostrato di essere molto preparato a livello tattico e potrebbe trovare la quadra per far rendere al meglio tutti i campioni inglesi.

Non ci resta che attendere per vedere chi sarà il prossimo commissario tecnico dell’Inghilterra.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina