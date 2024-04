Malore N’Dicka, Udinese-Roma sospesa: il giocatore ora sta meglio

Tempo di lettura 1 minuto

Gioco fermato quasi alla mezz’ora della ripresa per un dolore al petto occorso al difensore giallorosso, le due squadre decidono di non continuare

Un grande spavento ieri pomeriggio al Bluenergy Stadium di Udine. Evan N’Dicka, difensore della Roma, si è fermato sdraiandosi sul terreno di gioco a causa di un dolore al petto durante il match con l’Udinese. Subito apprensione tra gli altri calciatori che hanno chiamato l’intervento dei medici. Il ragazzo, sempre cosciente, è stato trasportato fuori e portato in ospedale. Le due squadre non se la sono sentita di continuare il match e di comune accordo si è deciso per la sospensione al minuto 72. Nella serata di ieri il messaggio confortante della Roma con tanto di foto di un sorridente N’Dicka in condizioni sensibilmente migliori. Per la cronaca la gara è stata interrotta sul risultato di 1-1 per effetto dei gol di Pereyra e Lukaku.

Il post su X della Roma per rassicurare sulle condizioni di N’Dicka – Fonte tg.la7.it

Glauco Dusso