Bayer Leverkusen campione di Germania, la prima storica volta delle “aspirine”

Xabi Alonso ha chiuso il suo capolavoro con cinque giornate di anticipo, decisivo il 5-0 di ieri pomeriggio inflitto al Werder Brema

Niente più Neverkusen. Per la prima volta nella sua storia il Bayer Leverkusen si laurea campione di Germania. La squadra di Xabi Alonso ha mandato in estasi migliaia di tifosi che attendevano questo giorno da molti anni. Interrotta la striscia del Bayern Monaco che da 11 anni consecutivi aveva cannibalizzato la Bundesliga. In questa stagione, però, i bavaresi si sono dovuti inchinare di fronte a una macchina perfetta che in 29 giornate ha messo insieme 25 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte. La partita decisiva è stata quella di ieri dove i neo campioni hanno strapazzato il Werder Brema con un sonoro 5-0. Festeggiamenti irrefrenabili nel post gara con Xabi Alonso scatenato in mezzo ovviamente a fiumi di birra. Ora il Bayer potrà concentrarsi sugli altri due obiettivi stagionali, la finale di coppa di Germania contro il Kaiserslautern e il ritorno dei quarti di finale di Europa League già ben indirizzati all’andata con il 2-0 al West Ham.

Glauco Dusso