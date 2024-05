Europa League: Roma, serve un’impresa contro il Leverkusen

Tempo di lettura 1 minuto

I giallorossi sconfitti all’Olimpico dovranno vincere con più gol di scarto in Germania

La Roma di De Rossi torna in Europa League una settimana dopo la pesante sconfitta per 2-0 in casa contro l’imbattuto Bayer Leverkusen. I giallorossi avrebbero potuto segnare almeno una rete per ridurre il margine, ma stasera saranno costretti ad un’impresa che sarebbe incredibile. I tedeschi sono ancora imbattuti quest’anno ed in campionato ruotano tantissimo i giocatori, mentre la Roma è in piena corsa Champions e non può fare alcun ragionamento. De Rossi si affiderà ai suoi titolari con l’unico dubbio che riguarda Dybala, uscito affaticato nel match contro la Juventus, con la Joya che proverà ad essere disponibile, altrimenti il suo posto verrà preso da Baldanzi. Credere alla rimonta è un obbligo, con i giallorossi che non hanno più nulla da perdere.

Fonte foto: informazione.it

Alessandro Fornetti