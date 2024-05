La formazione dei parametri zero di lusso: spicca Mbappe

Tempo di lettura 3 minuti

Il fenomeno francese guida la schiera dei giocatori liberi dal 30 giugno. Ne esce fuori un 4-3-1-2 di rara qualità e bellezza

Sta per volgere al termine una stagione di calcio tra club intensissima (da metà giugno al via Euro 2024 e Copa America). Ancora mancano diversi verdetti sia per quanto riguarda i campionati nazionali sia per quanto concerne le coppe europee. In giro per i principali campionati europei, quattro leghe su cinque già conoscono i nuovi detentori del titolo: Inter in Serie A, Bayer Leverkusen in Bundesliga, Real Madrid in Liga e PSG in Ligue 1. Manca ancora all’appello il campionato più affascinante e prestigioso al mondo, ossia la Premier League. Qui la lotta è tra l’Arsenal e il Manchester City. Quanto alle finali delle coppe europee, tra fine maggio e inizio giugno il quadro sarà delineato, ma, essendo maggio, è opportuno già proiettarci verso il mercato estivo. Sarà una sessione scoppiettante, visti i tanti campioni e i tantissimi allenatori alla ricerca di nuove destinazioni. Due su tutti: Mbappé e Antonio Conte. Due giganti, uno in campo e l’altro in panchina, capaci di fare la differenza in qualsiasi squadra.

I parametri zero di lusso: Mbappé il capitano

Concentrandoci proprio sull’asso francese, Mbappé insieme ad altri colleghi di notevole spessore, rientra in quella che è la fantastica e lussuosissima schiera dei giocatori a parametro zero. Ovvero, coloro che dal 30 giugno saranno senza contratto, e dunque liberi di accasarsi praticamente ovunque. Oltre a Mbappé, ci sono i nomi di Kroos e Modric, nonché dei connazionali Varane e Martial, mentre tra gli italiani spicca il nome di Alex Meret, portiere lo scorso anno campione d’Italia con la maglia del Napoli. Senza dimenticare quel Marco Reus, che il primo giugno giocherà la sua ultima partita con il Borussia Dortmund e lo farà nientepopodimeno che a Wembley, nella finale di Champions League. In base ai vari nomi selezionati è possibile dunque ipotizzare una pseudo-formazione tipo composta dai giocatori più importanti che si libereranno a zero tra alcune settimane.

La formazione dei parametri zero

Modulo 4-3-1-2: Meret; Vasquez, Varane, Hermoso, Spinazzola; Rabiot, Kroos, Modric; Reus; Mbappe, Martial.

* Non fanno parte di questa formazione né Taremi né Zielinski, in quanto già pre-annunciati dall’Inter tramite le visite mediche. Quanto a Mbappé ancora non c’è nulla di scritto e documentato sul suo probabile approdo al Real Madrid.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Transfermarkt