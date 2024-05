Europa League: Atalanta, appuntamento con la storia

Tempo di lettura meno di un minuto

La Dea cerca l’accesso in finale al Gewiss Stadium contro il Marsiglia

L’Atalanta di Gasperini torna in Europa League una settimana dopo il pareggio ottenuto a Marsiglia che ha lasciato tutto aperto in vista del match di questa sera. I nerazzurri a Bergamo cercano una finale europea che sarebbe storica, con Gasperini che ha definito questa come la partita più importante di sempre. Dato il rendimento del Marsiglia fuori casa, tutt’altro che buono, l’Atalanta ha tutte le carte in regola per coronare il sogno è raggiungere Dublino. Gasperini si affida ancora a Scamacca davanti, con i soliti Koopmeiners e De Ketelaere alle sue spalle, mentre in difesa pronto Hien al posto dell’infortunato Kolasinac.

Fonte foto: blog.hibet.it

Alessandro Fornetti