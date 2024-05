Playoff e playout, ecco il programma per gli ultimi verdetti in serie B

Playoff e playout, ecco il programma per gli ultimi verdetti in serie...

Tempo di lettura 1 minuto

Con la fine della regular season si dà il via all’ultima fase del torneo cadetto, obiettivo scoprire la terza promossa e la quarta retrocessa

Il turno numero 38 ha chiuso il campionato di serie B ma ancora mancano all’appello due responsi. Il primo verrà fuori dalla griglia dei playoff che decreterà la terza squadra a salire in A. Si inizia il 17 maggio con il primo spareggio, in gara secca, tra Palermo e Sampdoria. La vincente se la vedrà in semifinale con il Venezia (andata 20/05, ritorno 24/05) del capocannoniere Pohjanpalo che ha vinto la graduatoria con 22 reti. Il 18 invece sarà il turno di Catanzaro e Brescia. Chi si aggiudicherà la sfida giocherà poi con la Cremonese (andata 21/05, ritorno 25/05). La finale, sempre andata e ritorno, il 30 maggio e il 2 giugno.

Per quanto riguarda la salvezza ci sarà il playout che vedrà di fronte Bari e Ternana. Il programma della doppia sfida vedrà il 16 maggio l’andata in Puglia mentre il 23 si deciderà tutto a Terni. Chi perderà il confronto saluterà la B e scenderà in C.

Glauco Dusso