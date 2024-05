Conference League: Fiorentina in finale per il secondo anno consecutivo

Tempo di lettura meno di un minuto

I viola forti del gol di vantaggio dell’andata pareggiano in Belgio ed ottengono un altro grande traguardo

La Fiorentina di Italiano è di nuovo in finale di Conference League, la seconda consecutiva dopo quella dello scorso anno persa contro il West Ham. La società ha fin da subito posto il mirino stagionale sul cammino europeo, soprattutto in questa fase della stagione, ed ha centrato l’obiettivo con il pareggio di ieri contro il Club Brugge. Italiano porta ancora una volta la sua squadra in una finale, la terza aggiungendo anche quella in Coppa Italia dello scorso anno, ora si attende l’avversaria che uscirà dal confronto di stasera tra Olympiakos e Aston Villa, con i greci favoriti in virtù del 4-2 ottenuto in Inghilterra.

Fonte foto: informazione.it

Alessandro Fornetti