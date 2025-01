Liverpool: Salah spinge per il rinnovo e litiga con Carragher

Tempo di lettura 1 minuto

Il fuoriclasse egiziano sta trascinando i Reds anche in questa stagione ma la trattativa per il prolungamento del suo contratto è in stallo e continua a generare polemiche

Una stagione fin qui da incorniciare per il Liverpool, primo in Premier League ed in Champions, trascinato neanche a dirlo dalle giocate di Momo Salah, ormai da anni leader tecnico dei Reds senza soluzione di continuità. Il fuoriclasse egiziano però ha il contratto che scade il prossimo giugno e nonostante abbia esternato più volte, pubblicamente, la sua volontà di restare ad Anfield, la società non ha ancora preso una decisione. I tifosi sono ovviamente dalla sua parte, mentre alcune vecchie glorie del Liverpool, come ad esempio Jamie Carragher, hanno criticato l’atteggiamento eccessivamente polemico dell’ex giocatore di Fiorentina e Roma. Salah, dal canto suo, non le ha mandate a dire, accusando proprio Carragher di essere ossessionato da lui. Personalità dentro e fuori dal campo, con la questione rinnovo che rimane ancora in sospeso.

Luca Missori

(Fonte immagine: Bbc.com)