Juventus: cercasi attaccante, piacciono Zirkzee, Fullkrug e Kolo Muani

Tempo di lettura 1 minuto

Vlahovic è di fatto senza riserva e quando deve rifiatare Motta non ha alternative valide, per questo il club bianconero proverà già a gennaio a rinforzare il reparto offensivo

Dopo la delusione della sconfitta in Supercoppa italiana contro il Milan, la Juventus proverà a cambiare marcia in campionato già dalla prossima giornata. I tanti infortuni stagionali però, soprattutto quello prolungato di Milik, hanno evidenziato le lacune della rosa bianconera nel reparto offensivo. Imperativo per il mercato di gennaio è dunque quello di trovare un sostituto a Dusan Vlahovic o ancor meglio un’alternativa. I nomi, altisonanti, sono per ora tre: Joshua Zirzkee, Kolo Muanì e Niclas Fullkrug. Per il primo c’è margine di trattativa visto che il rapporto con Amorim fa fatica a decollare, ma c’è il nodo dell’ingaggio da sciogliere e lo United al momento accetterebbe un prestito solo con successivo obbligo di riscatto. Per il talento del Paris Saint-Germain la situazione è simile, mentre per Fullkrug del West Ham c’è un filo di ottimismo in più, anche se la sua condizione fisica è stata altalenante in questa stagione. Le prossime settimane saranno decisive.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)