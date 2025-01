Lazio: il giudice sportivo squalifica Castellanos per una giornata, anche Gila e Zaccagni fuori col Como

Tempo di lettura 1 minuto

Per la partita contro i lariani Baroni dovrà fare a meno di tre suoi giocatori chiave, i cartellini rimediati nel corso del derby di domenica hanno fatto scattare la squalifica

Oltre il danno, anche la beffa. Alla sconfitta cocente nel derby di domenica sera contro la Roma, in casa Lazio si sono aggiunte infatti tre squalifiche pesanti in vista della partita casalinga di venerdì contro il Como. Mario Gila e Mattia Zaccagni erano diffidati e sono stati ammoniti durante il match contro i giallorossi, quindi dovranno scontare una giornata di squalifica. Stesso destino anche per Castellanos, che ha rimediato un’espulsione diretta per fallo di reazione su Hummels nei minuti finali della stracittadina. Il giudice sportivo ha stabilito anche per l’argentino un solo turno di stop. Sospiro di sollievo, visto che inizialmente ne rischiava due. In ogni caso, per la sfida contro la formazione di Fabregas, Marco Baroni dovrà fare di necessità virtù per ovviare ai tanti indisponibili.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)