Tabellino allenatori è iniziata la giostra. Silvio Baldini: per fare il CT della Nazionale serve avere un curriculum. Inter 2026/2027 ritiro in Germania

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Panchine importanti come quelle del Milan e del Napoli, ma anche molte altre che, a prescindere dai risultati, sono indirizzate verso il cambiamento. Nella conferenza stampa di inizio raduno per le amichevoli della Nazionale con Lussemburgo e Grecia, il commissario tecnico è deciso e diretto sia sul suo ruolo in azzurro, ma anche sulle cause dei problemi del nostro calcio. I nerazzurri stanno già programmando la prossima stagione a partire dal precampionato con diverse amichevoli di prestigio

Allegri-Napoli sembra ormai cosa fatta, come abbiamo avuto modo di sottolineare qui; Vincenzo Italiano che era l’altro candidato per sedere sulla panchina partenopea, ha rescisso consensualmente il suo contratto con il Bologna e sembra essere indirizzato verso un’esperienza all’estero, mentre Domenico Tedesco dovrebbe essere il suo sostituto con, in lontananza, anche una possibilità per Eusebio Di Francesco; per quanto riguarda il Milan ne abbiamo già parlato qui e possiamo solo aggiungere di altre piste potenziali tra cui quella che porterebbe a Xavi con il quale ci sarebbero stati contatti, mentre più lontana sembra essere la candidatura di Mauricio Pochettino; lascia quasi sicuramente la panchina del Torino Roberto D’Aversa che dovrebbe, molto probabilmente, accasarsi in quel di Verona; abbiamo scritto qui che Alberto Aquilani potrebbe essere il nuovo allenatore del Toro, ma in pole c’è anche il nome di Ignazio Abate, un tandem di allenatori che piace molto anche in casa Sassuolo, vedremo quindi chi vincerà il ballottaggio e per dove; Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta, con Rino Gattuso che prenderà con tutta probabilità il suo posto alla Lazio.

La coerenza dell’uomo la conosciamo molto bene, ma Silvio Baldini riesce ancora una volta a sorprendere per la sua umiltà, umanità e schiettezza. Dichiarare però che lui non ha il curriculum per poter allenare la Nazionale maggiore non è umiltà, bensì serietà, professionalità, coerenza dato che, sottolinea, va premiato il merito e non il caso o la fortuna. In relazione alle convocazioni precisa di aver chiamato il suo gruppo di ragazzi dell’Under 21 oltre a Donnarumma e Pio Esposito che potrebbero far parte della spedizione olimpica del 2028 che sarà da lui guidata. La schiettezza di Baldini va però anche oltre dato che, alla domanda del perché siamo fuori dal mondiale per la terza volta consecutiva, afferma che la risposta è davvero semplice ed è una conseguenza del fatto che il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano ai propri interessi più che alla crescita del gioco, dirigenti che lui definisce “lestofanti”!

La sorgente del Danubio a Donaueschingen, con la sua magnifica cornice e l’idilliaco parco del castello, è una meta ideale per un’escursione.

L’Inter non perde tempo, i neo campioni d’Italia hanno già programmato il precampionato con relativo ritiro in Germania dal 16 al 25 luglio nella città di Donaueschingen, già il 26 luglio la prima amichevole contro il Karlsruher SC, squadra della seconda divisione tedesca.

Fonti foto: iltquotidiano.it; figc.it; hochschwarzwald.de

Luigi A. Cerbara