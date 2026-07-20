Si è spento Kevin Keegan

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La leggenda inglese aveva 75 anni, era malato di tumore. Tra i suoi grandi successi una coppa dei campioni con il Liverpool e 2 palloni d’oro

Kevin Keegan era un attaccante di movimento, rapido, forte tecnicamente, era un trascinatore. Una stella che ha brillato negli anni ’70 nel Liverpool con cui ha vinto 3 campionati inglesi, una coppa d’Inghilterra, 2 supercoppe inglesi, 2 coppe Uefa e una coppa dei campioni, poi nel 1977 passa all’Amburgo e conquista nel 1979 la Bundesliga. Nel periodo all’Amburgo vince il pallone d’oro nel ’78 e nel ’79. Conquista anche il titolo di capocannoniere del massimo campionato inglese nel 1982 con il Southampton realizzando 26 reti.

Keegan ai tempi del Liverpool

Come allenatore ha guidato il Newcastle ottenendo una promozione in Premier League nel 1993 per poi lottare per il titolo 3 anni dopo, campionato poi chiuso al secondo posto. Nel 1999 ottiene la promozione in Premier con il Fulham e nel 2002 porta in Premier il Manchester City. Dal 1999 al 2000 è stato ct dell’Inghilterra.

Noi di passione del calcio ci stringiamo al dolore dei cari e degli amici del fuoriclasse inglese.

Fonti foto: SportMediaset.Mediaset.it; GameofGoals.it

Stefano Rizzo