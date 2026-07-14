La Partita del Cuore 2026 – donate al 45595

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Il ricavato della serata sosterrà le popolazioni colpite dal sisma in Venezuela e i progetti giovanili sul territorio abruzzese

Su Rai1 è stata trasmessa dalle ore 21.30 la 35esima edizione de “La Partita del Cuore”, serata condotta da Eleonora Daniele. La gara si è svolta allo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia a L’Aquila. Si sono sfidate la Nazionale cantanti e la Nazionale politici. La partita è stata vinta dalla Nazionale cantanti però poi si è deciso di azzerare il risultato e di battere i calci di rigore con vittoria dei politici, 2-1.

Si potrà donare fino al 14 luglio 2026.

Fonte foto: Rai.it