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Mondiale 2026, il miglior undici dei giocatori non convocati

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Sandro Caramazza
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Mondiale 2026
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Tantissimi big esclusi dalla kermesse internazionale, che partirà il prossimo 11 giugno. Nomi altisonanti e di tutto rispetto

Il Mondiale 2026 è alle porte. Entro il 2 giugno le nazionali, che ancora non lo hanno fatto, dovranno annunciare i convocati alla Fifa. Dopodiché, dall’11 giugno, si partirà per l’evento calcistico più importante. Sarà un mese e mezzo no-stop con ben 48 nazionali, tra big celeberrime e invitanti favole, pronte a darsi “battaglia” sul suo americano. La maggior parte delle Nazionali hanno già diramato i propri giocatori convocati, dall’Argentina campione del Mondo alla Francia vice, passando per Spagna, Germania, Olanda e Brasile. Il mondo vedrà all’opera di tutti i grandi della terra (del football) in campo: Dembele, Yamal, Ronaldo, Messi, Haaland, Vinicius, Neymar, Kane, Olise. E tanti altri. Ma c’è anche chi è rimasto a casa. E no, non sono gli italiani. Ma coloro, che non hanno ricevuta la chiamata dai rispettivi CT. I nomi sono parecchi e anche altisonanti, tanto da stilare addirittura un’undici di tutto rispetto.

Porta

Tra i grandi esclusi qui si possono registrare: Bento, non convocato dal Brasile; Ter Stegen e Atubolu, non convocati dalla Germania; Butez e Chevalier, non convocati dalla Francia.

In un ipotetico undici, si andrebbe sul brasiliano Bento, fresco campione del campionato saudita con l’Al-Nassr e in passato cercato anche dall’Inter.

Bento

Difesa

Lunga la lista dei grandi difensori esclusi: Eder Militao dal Brasile; Ginter, Kempf e Bisseck dalla Germania; de Vrij e Frimpong dall’Olanda; Huijsen, Carvajal e Le Normand dalla Spagna; Kalulu dalla Francia; Senesi dall’Argentina; Alexander Arnold, Maguire e Shaw dall’Inghilterra.

Ipotizzando un 4-3-3, il quartetto centrale potrebbe essere composto da Carvajal a destra, Alexander Arnold adattato a sinistra, Hujisen e Le Normand centrali.

Alexander Arnold

Centrocampo

Altrettanto prestigiosa la lista dei centrocampisti esclusi dalle rispettive nazionali: Ederson dal Brasile; Andrich dalla Germania; Xavi Simons e Schouten dall’Olanda; Barrios dalla Spagna; Da Cunha, Thuram e Camavinga dalla Francia; Perrone dall’Argentina; Palhinha dal Portogallo; Palmer, Foden, Gallagher e Curtis Jones dall’Inghilterra.

Potrebbe uscire fuori un trio di centrocampo super, formato da: Camavinga vertice basso, Foden e Palmer come mezzali.

Foden e Palmer

Attacco

Infine, si passa al capitolo attaccanti: Joao Pedro, Richarlison, Antony, Gabriel Jesus dal Brasile; Adeyemi, Fullkrug e Tresoldi dalla Germania; Morata dalla Spagna; Griezmann, Thauvin, Coman e Kolo Muani dalla Francia; Mastantuono, Dybala, Garnacho e Soulé dall’Argentina; Gibbs-White e Bowen dall’Inghilterra

Chiudendo con l’ipotetico tridente, potrebbero starci come ali Mastantuono ed Antony; mentre nel ruolo di prima punta Joao Pedro.

Mastantuono

(4-3-3): Bento; Carvajal, Hujsen, Le Normand, Alexander Arnold; Foden, Camavinga, Palmer; Mastantuono, Joao Pedro, Antony.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Calcio e Finanza Goal.com, Fanpage, RTL Today, Rivista Undici

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