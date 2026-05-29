Pantaleo Corvino lascia il Lecce. La Fiorentina batte il Parma 2-1 ed è campione d’Italia Primavera. Napoli-Allegri accordo fatto, manca soltanto la firma

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Il “mago” è stanco e desidera prendersi una pausa da un calcio moderno sempre più pressante. In un’annata avara di soddisfazioni per la prima squadra, i giovani della Viola si aggiudicano il titolo dopo 43 anni. La risoluzione del contratto con il Milan sembra essere l’ultimo e unico ostacolo per l’ufficialità della nuova panchina azzurra

Anni meravigliosi con una bellissima storia che ha visto legati a doppia mandata i cuori giallorossi e quello di Pantaleo Corvino, portatore di tanti successi in casa salentina. Partendo dal recente passato, i sei anni in cui, per la seconda volta, Corvino è stato direttore sportivo, sono arrivati in casa Lecce la vittoria del Campionato Primavera del 2023, la Serie B 2021/2022 e quattro salvezze consecutive in Serie A, fatto che stabilisce un record. Innumerevoli i talenti scoperti dal ds, tanto da vedersi attribuire il soprannome di “mago”, da Mirko Vučinić a Valeri Božinov, da Patrick Dorgu a Morten Hjulmand, soltanto per citarne alcuni e per rimanere in ambito Lecce, ma molti altri sono stati scoperti e/o lanciati nella sua lunga carriera.

Arriva, finalmente, dopo 43 anni di attesa, il quarto titolo Primavera per la Fiorentina, alla quale era sfuggito lo scorso anno in finale con l’Inter (0-3)! Al Viola Park di Bagno a Ripoli (Fi) la squadra di Mr. Daniele Galloppa batte il Parma 2-1 grazie ai gol di Riccardo Braschi su rigore al 74′ e Eddy Kouadio al 83′, mentre i parmensi accorciano con Daniel Mikolajewski al 87′, ma non basta. Complimenti comunque al Parma di Mr. Nicola Corrent che, da neo promossa, aveva concluso la regular season al primo posto a pari merito proprio con la Fiorentina, davvero un cammino degno di nota! Daniele Galloppa torna a vincere con la Fiorentina dopo la Coppa Italia Primavera della stagione 2023/2024.

Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis

Sarà Massimiliano Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha preso la sua decisione. L’annuncio ufficiale arriverà presumibilmente nei prossimi giorni, dato che per la firma, Max, dovrà prima risolvere il contratto con il Milan. De Laurentis, in passato, aveva già corteggiato il tecnico toscano, questa sembra però essere davvero la volta buona per vedere unirsi le loro strade.

Fonti foto: quotidianodipuglia.it; fanpage.it; tuttosport.com

Luigi A. Cerbara