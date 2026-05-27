Grosso vicinissimo alla Fiorentina, il Milan lavora su Iraola, Aquilani in pole per la panchina del Torino

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Il valzer delle panchine di Serie A sta per entrare sempre più nel vivo. A Firenze, scelto l’erede di Vanoli; il Diavolo va alla ricerca del sostituto di Allegri, mentre Cairo ha individuato il profilo del nuovo Toro

La Fiorentina a Fabio Grosso, manca solamente l’ufficialità. Il tecnico sarà l’erede di Paolo Vanoli alla guida della società viola. Accordo biennale, con il campione del Mondo 2006 che presto firmerà i documenti e verrà ufficializzato. Dopo l’ottimo campionato al Sassuolo, chiuso con 49 punti, Grosso si appresta al grande salto verso la Viola. La Fiorentina, dopo una stagione disgraziata tra Pioli prima e Vanoli poi con la salvezza arrivata solamente nelle ultime giornate, si affida ad un tecnico di grande prospettiva.

Il Milan continua a lavorare sul dopo Massimiliano Allegri. Nel mirino c’è Andoni Iraola. Proposto un contratto fino al 30 giugno 2029 all’allenatore basco, che lascerà il Bournemouth. Iraola deve decidere, in quanto ha anche altre offerte dalla Premier League e in particolar modo dal Crystal Palace, club che questa sera si giocherà la finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. Durante gli incontri con Iraola, Ibrahimovic ha voluto valutare anche la posizione del dirigente del Bournemouth Tiago Pinto. Per quanto riguarda il ruolo dirigenziale, il Milan sta sondando anche la pista Ralf Rangnick, oggi CT dell’Austria. Già in passato era stato vicino al Diavolo.

Andoni Iraola

Il Torino non andrà avanti con Roberto D’Aversa nella prossima stagione, ma cambierà allenatore. Il nome in pole è quello di Alberto Aquilani, attuale allenatore del Catanzaro, con cui si sta giocando la promozione in Serie A nel playoff contro il Monza. L’ex giocatore di Roma e Liverpool, tra le altre, è il profilo che piace alla dirigenza granata per iniziare il nuovo corso. Per lui si tratterebbe di una prima volta assoluta in Serie A. Il Torino, subito dopo il playoff di ritorno tra Monza e Catanzaro (andata finita 0-2 a favore dei brianzoli), avrà un incontro proprio con Aquilani.

Alberto Aquilani

Sandro Caramazza

Fonte foto: fiorentina uno nss magazine, us catanzaro news