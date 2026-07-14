Diario Mondiale 2026: La Spagna è la prima finalista! Oyarzabal e Porro eliminano la Francia

Diario Mondiale 2026: La Spagna è la prima finalista! Oyarzabal e Porro...

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La nazionale del ct de La Fuente batte ancora i transalpini e si giocherà la coppa 16 anni dopo la vittoria nel 2010

La prima semifinale di questo Mondiale è terminata poco fa. Francia-Spagna, giocata nei pressi di Dallas, è stata una partita equilibrata fino al minuto 20. Digne controlla male un pallone e, nel tentativo di rinviarlo, tira un calcio a Yamal che, furbamente, lo anticipa. Calcio di rigore per la Spagna con Oyarzabal che batte Maignan e porta in vantaggio i suoi. Quinto gol al Mondiale per il capitano della Real Sociedad che entra ancora di più nella storia della nazionale spagnola eguagliando il record di Butragueno (1986) e David Villa (2010).

Nella ripresa la musica non cambia e dopo 13 minuti i ragazzi di de La Fuente trovano il raddoppio con un’azione bellissima: Pedro Porro serve Dani Olmo al limite dell’area il quale chiude il triangolo con il terzino del Tottenham che, da solo davanti al portiere, segna sul primo palo. Nel finale la Francia prova ad attaccare ma senza impensierire seriamente gli spagnoli. La gara termina 2-0 con la nazionale del ct Deschamps che perde l’occasione di giocare la terza finale Mondiale consecutiva mentre la Roja torna a giocarla a 16 anni dalla vittoria nel 2010 contro l’Olanda.

La Spagna ha giocato una partita perfetta e ha nettamente meritato di passare il turno. La Francia ha accusato mentalmente il rigore dato agli avversari senza riuscire a reagire chiudendo il Mondiale con una prestazione decisamente negativa.

Domani alle 21 andrà in scena l’altra semifinale con in campo l’Inghilterra e l’Argentina.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina