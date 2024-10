Si è spento Johan Neeskens, il “mediano difensivo che sapeva segnare”

Tempo di lettura 4 minuti

Ci ha lasciati a 73 anni la leggenda del calcio olandese degli anni ’70. Qui un omaggio alla sua grandissima carriera

Lutto nel mondo del calcio, è morto Johannes Neeskens all’età di 73 anni. L’annuncio ufficiale è arrivato dall’Ajax che gli ha reso omaggio vista l’importanza che ha avuto con i lancieri e, in generale, in questo sport. Simbolo del calcio totale con l’Olanda e l’Ajax fatto di pressing a tutto campo, fuorigioco e scambio continuo di posizioni, Neeskens non aveva un ruolo preciso (ha giocato sia da difensore che da centrocampista davanti la difesa) ma il suo stile di gioco fatto di tantissima corsa ed energia a disposizione della squadra lo rendeva imprescindibile per ogni allenatore e un vero spettacolo da guardare. Lui si definitiva un mediano difensivo che sapeva segnare ma era molto di più.

Neeskens muove i primi passi nel calcio con l’RCH Heemstede prima di passare all’Ajax nel 1970 all’età di 18 anni. Con i lancieri vince tutto quello che può: 2 campionati (’71-’72 e ’72-’73), 2 Coppe olandesi (’70-’71 e ’71-’72), 1 Coppa Intercontinentale (’72), 1 Supercoppa Uefa (’73-’74) e 3 Coppe Campioni (’70-’71, ’71-’72 e ’72-’73) giocando un calcio spettacolare e moderno assieme a Johan Cruijff e Ruud Krol, che ha vestito anche la maglia del Napoli dal 1980 al 1984. Dopo questi 4 anni ad altissimi livelli, Neeskens decide di lasciare l’Ajax e di trasferirsi al Barcellona per riunirsi assieme al suo mentore e idolo Johan Cruijff. In questa esperienza l’olandese ritrova anche il suo ex allenatore Rinus Michels, avuto all’Ajax nella sua prima stagione ai lancieri, e conquista altri due trofei: 1 Coppa spagnola (’77-’78) e 1 Coppa delle Coppe (’78-’79). In seguito al periodo in Catalogna, terminato nel 1979, il tuttocampista per eccellenza decise di lasciare il calcio che conta per guadagnare negli Stati Uniti prima di fare ritorno in Europa e ritirarsi.

Neeskens, nella sua incredibile carriera, ha rappresentato anche il suo paese in 2 edizioni del Mondiale (1974 e 1978) e in un Europeo (1976) non riuscendo però mai a trionfare. L’edizione tedesca del 1974 è senza dubbio il miglior momento per Neeskens visto che, nonostante la sconfitta in finale contro la Germania Ovest, chiuse il torneo da vice capocannoniere con 5 gol. All’Europeo invece non riuscì a replicare le stesse prestazioni e l’Olanda finì al terzo posto dopo la sconfitta con la Cecoslovacchia in semifinale e la vittoria nella finalina contro la Jugoslavia. Nel ’78 arrivò un’altra medaglia d’argento visto che l’Olanda perse in finale contro i padroni di casa dell’Argentina. Quei Paesi Bassi resteranno una delle nazionali più forti di sempre a non aver mai vinto un trofeo ma il calcio espresso rimarrà nella storia di questo sport.

Johan Cruyff e Johan Neeskens, Barcellona 1975

In seguito alla sua carriera da giocatore, decise di fare l’allenatore arrivando anche a fare il vice nell’Olanda e nel Barcellona ma senza ottenere i grandissimi risultati avuti con gli scarpini indosso.

Se n’è andato un altro pezzo fondamentale dell’Olanda, dell’Ajax e del Barcellona degli anni ’70 e in generale del calcio totale olandese. Un grandissimo giocatore che resterà nella storia di questo sport e noi di Passione del Calcio non possiamo che ringraziarlo per quanto fatto cercando di ricordare chi e cosa ha rappresentato Johannes Neeskens.

Fonte foto: sportpress24.com; Getty Images

Davide Farina