Iniesta annuncia il ritiro: ‘Giornata speciale’

Tempo di lettura 1 minuto

Lo spagnolo, icona del calcio mondiale, saluta il calcio giocato oggi 7 ottobre 2024. La notizia è stata accolta con emozione dai tifosi di tutto il mondo

Andrés Iniesta ha segnato un’epoca nel calcio moderno. Con la maglia del Barcellona, ha vinto numerosi titoli, tra cui nove campionati spagnoli e quattro Champions League. Il suo stile di gioco elegante e la visione di gioco unica gli hanno permesso di diventare uno dei centrocampisti più apprezzati della sua generazione. Il suo messaggio di addio: “Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato oggi e tutti coloro che non sono potuti venire in questa giornata speciale. Mi permetterete di emozionarmi oggi, non avrei mai pensato. Non avrei mai pensato che questo giorno sarebbe arrivato. Tutte queste lacrime che abbiamo versato in questi giorni sono lacrime di emozione e orgoglio”. Oltre ai trionfi con il Barcellona, Iniesta ha avuto un ruolo fondamentale nella nazionale spagnola. Ha contribuito alla vittoria della Spagna nei Campionati Europei del 2008 e 2012 e ha segnato il gol decisivo nella finale della Coppa del Mondo 2010 contro l’Olanda. La sua capacità di mantenere la calma nei momenti cruciali ha fatto di lui un leader naturale sul campo. Ha pure giocato con le maglie di Vissel Kobe ed Emirates.

Fonte foto: Eurosport

Sandro Caramazza