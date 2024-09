Qualificazioni Europeo Under 21: l’Italia batte anche la Norvegia trascinata da un super Baldanzi e resta prima

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo la goleada al San Marino, una tripletta del giocatore della Roma permette agli Azzurrini di battere i norvegesi, rimangono quattro i punti di vantaggio sull’Irlanda seconda che però ha una gara in meno

Una cinque giorni eccellente quella appena terminata per l’Italia Under 21. Giovedì scorso infatti la nazionale di Nunziata aveva rifilato un sonoro 7-0 al San Marino grazie ai gol di Bove, Raimondo e al poker di Francesco Pio Esposito (più un’autorete). Ieri sera, gli Azzurrini hanno concesso il bis vincendo a casa della Norvegia per 3-0. Un protagonista su tutti, Tommaso Baldanzi, autore di una clamorosa tripletta. L’Italia rimane in testa al girone di qualificazione al prossimo Europeo con 21 punti in nove partite. L’Irlanda seconda è indietro di 4 punti ma ha una gara in meno. Una di queste sarà proprio il decisivo scontro diretto che si giocherà in casa degli Azzurrini il prossimo 15 ottobre.

Luca Missori

(Fonte immagine: Skysport.it)