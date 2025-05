De Zerbi tensioni e vittoria: il Marsiglia in Champions League ma l’addio è dietro l’angolo

Tempo di lettura 1 minuto

Nel weekend la vittoria dei biancoazzurri a Le Havre ha sancito la qualificazione alla massima competizione europea, obiettivo da non sottovalutare, il tecnico però è sempre più lontano

Obiettivo centrato. L’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi sabato sera, con la vittoria ottenuta sul Le Havre, si è qualificato alla prossima Champions League. Il tecnico italiano riesce nell’impresa ma difficilmente sarà l’allenatore della squadra anche la prossima stagione. Diverse le tensioni nell’ambiente che hanno portato addirittura a un ritiro fuori dalla Francia, a Roma. Anche durante l’ultima partita non sono mancati episodi tesi. Eppure la stagione era iniziata addirittura con una lotta al vertice. Il Marsiglia aveva insidiato inizialmente il PSG con una serie di risultati notevoli. Col passare del torneo, però, la forza e la costanza dei parigini sono venute fuori e per le altre sono rimaste le briciole. Marsiglia e Monaco si sono giocate la seconda piazza e proprio all’ultima giornata sapremo quale delle due la otterrà. Intanto entrambe hanno conquistato la massima competizione europea. De Zerbi ha confermato quanto già di buono aveva fatto negli anni passati in Italia, Ucraina e Inghilterra. In Francia nonostante una situazione molto delicata. I giocatori che lo portano in trionfo dopo la qualificazione l’immagine più bella. La prossima stagione probabilmente una nuova avventura. Gli estimatori non mancano e lui ha fatto vedere che i risultati si possono ottenere senza rinunciare alle proprie idee di calcio. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Glauco Dusso