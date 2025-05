L’Atalanta si prende la Champions League, corsa all’ultimo posto

Tempo di lettura 2 minuti

Con la vittoria sulla Roma (2-1) la Dea si assicura nuovamente la partecipazione alla massima competizione europea unendosi a Napoli e Inter, ora manca il quarto nome che si deciderà nelle ultime due giornate

Un risultato che diamo quasi per scontato. Questo dimostra il lavoro enorme fatto da Gasperini e dalla società bergamasca. L’Atalanta, per la quinta volta nelle ultime sette stagioni, è qualificata alla prossima Champions League. Il successo di ieri sera su una Roma che non perdeva da dicembre fa staccare il pass più importante ai nerazzurri, autori di un’altra stagione importante. Forse, senza qualche amnesia di troppo e visto il cammino delle altre, si poteva ambire anche a qualcosa di più. Fatto sta che ancora una volta la Dea si conferma tra le grandi. Ora manca solo il quarto nome che accompagnerà appunto gli orobici, Napoli e Inter. Una lotta che si fa serrata con la matematica che tiene in ballo addirittura Milan e Fiorentina. Pensiamo sia invece un discorso ristretto a Juventus, Lazio, Roma e Bologna, racchiuse in 2 punti. I bianconeri sono padroni del proprio destino. Con due vittorie negli ultimi due turni saranno loro a qualificarsi, visto che a parità di punteggio sono in vantaggio negli scontri diretti con la Lazio. Le romane sono pronte ad approfittare di ogni passo falso, così come il Bologna che sembra però il meno attrezzato al momento vista anche la distrazione della finale di Coppa Italia domani. Solo rimpianti per Milan e Fiorentina, ancora in gioco per la matematica, ma che solo un miracolo può far partecipare alla corsa. Con qualche errore in meno avrebbero potuto inserirsi anche loro in questo finale rovente di torneo.

Glauco Dusso