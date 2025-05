Simone Inzaghi 100 vittorie con l’Inter e speranza: il Napoli inciampa e titolo ancora più aperto

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico nerazzurro raggiunge il traguardo con due squadre diverse in serie A, come lui solo Liedholm, nel frattempo gli azzurri si sono giocati il bonus scudetto

Domenica intensa quella in cima alla classifica. In ordine di tempo l’Inter si sbarazza del Torino sotto il diluvio e Simone Inzaghi raggiunge un traguardo storico. Con quella di ieri sono 100 le vittorie ottenute con i nerazzurri in serie A diventando il secondo allenatore a raggiungerle con due squadre diverse, Inter e Lazio (108). Prima di lui c’era riuscito solamente Nils Liedholm con Roma (135) e Milan (102). Un risultato che conferma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, la bontà del lavoro fatto dal mister. In serata, poi, altra bella notizia per Inzaghi e i suoi ragazzi. Il Napoli si gioca il jolly inciampando nell’incontro casalingo con il Genoa. Il 2-2 finale lascia l’Inter a 1 punto di distacco e di fatto costringe gli azzurri a non poter più sbagliare. Saranno due giornate al cardiopalma quelle che mancano alla fine del campionato che assegneranno il titolo a chi farà meno errori. Con due successi il Napoli non dovrà guardare all’Inter, in caso contrario la palla passa ai nerazzurri. Infine ci teniamo a dire una cosa: è necessaria la contemporaneità delle gare negli ultimi due turni. Le gare che valgono lo scudetto coinvolgono anche lotta Champions League e salvezza, impensabile per la regolarità del campionato che qualcuno giochi prima o dopo. La Lega dovrà rifletterci su, con buona pace delle tv.

Glauco Dusso