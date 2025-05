Ostia: tappa del calciomercato per Sky Sport

Tempo di lettura 4 minuti

Anche quest’anno il litorale laziale sarà protagonista delle trattative di mercato estive dei club del calcio italiano e non, grazie ad una collaborazione con il programma “ Calciomercato l’Originale” un format ricco di novità ed esclusive

Dopo il successo dello scorso anno, il Comune di Roma ha annunciato che Sky Sport ha deciso di ripetere la scelta di trasferire ì propri studi televisivi dal 30 giugno al 4 luglio 2025 per una tappa nel cuore del litorale laziale per poter dare l’opportunità di creare una grande piazza aperta a tutti gli amanti di questo sport e non solo. Ostia in quella settimana diventerà la capitale del calciomercato.

Il famosissimo e seguitissimo format “ Calciomercato l’Originale”, ormai negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di calcio. Un programma con una forte identità, dedicato alle trattative estive che destano sempre curiosità ed offre analisi ed approfondimenti con personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Alla guida del programma ci sarà Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, inoltre anche tanti ospiti di rilevo. Saranno delle giornate intense di news importanti dati i grandi cambiamenti che dovranno affrontare molti club. I rumors sono iniziati già da mesi, in realtà durante il campionato di Serie A non si sono mai fermati, a mercato aperto si potranno avere di sicuro notizie più concrete e finalmente conoscere tutti gli aggiornamenti tanto attesi. Ci saranno collegamenti in diretta, ufficialità e retroscena che tanti tifosi non vedono l’ora di conoscere.

Le tappe per il 2025 saranno 9 splendide località turistiche: Olbia, San Pantaleo (2-6 giugno), Golfo Aranci (9-13 giugno), Gorizia, Friuli Venezia Giulia (16-20 giugno), Alassio (23-27 giugno); Ostia-Lido di Roma (30 giugno-4 luglio), Fano (7-11 luglio), Reggio Calabria (14-18 luglio), Val di Sole-Trentino(18-22 agosto) e il gran finale a Siracusa (25-29 agosto).

Di fatto il calciomercato negli anni è diventato un vero e proprio show business, un modo per tenere attenta l’attenzione dei tifosi dopo la fine del campionato di calcio in Italia e non solo nella pausa estiva. È come dare continuità all’adrenalina dei 90 minuti di una partita e soprattutto i colpi di scena non mancano mai. Il rigore all’ultimo secondo è sempre in agguato! Perché succede a tutti i tifosi che a fine stagione si sentano un po’ smarriti senza le partite allo stadio ed in tv, ed è per questo che le trattative di calciomercato dei club rendono l’attesa per la nuova partenza un po’ meno sofferta.

Per Ostia questa è una grande opportunità, di fatto più volte il litorale romano è stato associato a fatti di cronaca e non alle bellissime spiagge ed alla sua storia antica. Grazie a questa collaborazione il suo nome verrà attribuito ad un evento molto importante e soprattutto che porterà curiosità e nuovi visitatori.

Alessandro Onorato, Assessore ai grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale sui social ha commentato con entusiasmo questo accordo “ Ostia diventerà il centro delle trattative italiane con una grande piazza aperta a tutti per cinque giorni di sport, spettacolo e momenti di aggregazione. Sarà una straordinaria vetrina per Ostia, un territorio stupendo che merita una comunicazione positiva. Viva Roma. Viva Ostia. Sempre”.

Quindi i tifosi non andranno mai in ferie, anche al mare potranno seguire ed essere aggiornati sulle ultime news del mercato.

Fonte foto: Skysport – ITbeach.it –Freepack

Silvana Perrini